KALDIRIMA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, ÖLDÜ - Son Dakika

AMASYA'da hakimiyetini kaybettiği motosikleti kaldırıma çarparak savrulan sürücü Bilal Cüce (29), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yüz Evler Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilal Cüce idaresindeki 34 TU 7616 plakalı motosiklet, sürücüsünün bilinmeyen nedenle hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Savrulan motosikletten düşen ve başında kaskı bulunan Cüce, kaldırıma düşerek yaralandı. Cüce, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibibin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviya alınan Cüce, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.