Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

05.01.2021 23:36

- Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı Adana'da bir kişi otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptıktan sonra 700 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi.

- Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

ADANA - Adana'da bir kişi otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptıktan sonra 700 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Celil Can Yıldırım kullandığı 01 FCV 93 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 700 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Celil Can Yıldırım'ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Otomobil, Seyhan, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılacağı iddialarına yanıt verdi 22 yaşındaki genç kızı atlamak istediği üst geçitten polis ekipleri indirdi Geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3 bölgeye transfer önerisinde bulundu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 3 bölgeye transfer önerisinde bulundu         
23:46
Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı         
22:58
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
MasterChef jüri üyelerinin sözleri MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi         
22:26
Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:14
Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı         
22:07
Tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar sürecek Tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 31 Ocak'a kadar sürecek         
21:37
Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor         
20:44
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 23:51:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei