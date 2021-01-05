Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
05.01.2021 23:36
- Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı Adana'da bir kişi otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptıktan sonra 700 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi.
- Kaldırıma çarpıp kaza yapan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
ADANA - Adana'da bir kişi otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptıktan sonra 700 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Celil Can Yıldırım kullandığı 01 FCV 93 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 700 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Celil Can Yıldırım'ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, diziden ayrılacağı iddialarına yanıt verdi 22 yaşındaki genç kızı atlamak istediği üst geçitten polis ekipleri indirdi Geri manevra yapan dedesinin kullandığı aracın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi