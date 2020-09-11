Son dakika haber | Kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber | Kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü: 1 ölü

Son dakika haberine göre Kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü: 1 ölü Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda meydana gelen kazada kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü.

Kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü: 1 ölü

ADIYAMAN - Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda meydana gelen kazada kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Adıyaman Şanlıurfa karayolunun 20. Kilometresinde meydana geldi. Hasan Köfteci yönetimindeki 27 EY 429 plakalı Tofaş marka otomobil Adıyaman'dan Şanlıurfa istikametine giderken kavşaktaki kaldırım taşına çarptı.

Takla atarak karşı şeride geçen otomobil ters döndü. Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Araç içerisine sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkartmak için kaza yerine AFAD ekipleri çağrıldı.

Ekipler, sürücünün cansız bedenini otomobilden çıkartarak, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haber | Kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü: 1 ölü

Şanlıurfa, Otomobil, Adıyaman, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 22:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kaldırım taşına çarpan otomobil ters döndü: 1 ölü - Son Dakika

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