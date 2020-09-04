Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: Biri çocuk 2 yaralı - Son Dakika

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: Biri çocuk 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te sabah saatlerinde meydana gelen kazada kaldırma çarpan bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 06.25 sıralarında Ergenekon Mahallesi Çevreyolunda meydana geldi. L.A idaresindeki 06 VZZ 24 plakalı otomobili ile çarşı istikametine seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refuje sonra karşı kaldırıma çarparak takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü L. A. ile çocuğu L. A. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri ve ile polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilden çıkarılan baba ve oğlu 112 ambulanslarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tek şeridi kapanan yol otomobilin kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Trafik polisleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.