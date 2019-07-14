Kaldırıma çarparak devrilen aracın sürücüsü yaralandı
14 saat önce
Malatya'da kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:07 Kaynak: AA
'da kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aynur Oral yönetimindeki 44 BU 505 plakalı otomobil, merkez Yeşilyurt
ilçesi Fahri Kayahan
Bulvarı'nda kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Oral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç
çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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