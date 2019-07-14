Son Dakika Haberleri: Kaldırıma çarparak devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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Kaldırıma çarparak devrilen aracın sürücüsü yaralandı

14 saat önce

Malatya'da kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'da kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aynur Oral yönetimindeki 44 BU 505 plakalı otomobil, merkez Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'nda kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaldırıma çarparak devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:07 Kaynak: AA
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