Son dakika 3. sayfa: Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü

Aniden bastıran yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaldırıma çarptıktan sonra tahliye kanalına düştü

ANTALYA - Antalya'da meydana yağışlı ve kaygan yolda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 11.00 sırasında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 GUU 18 plakalı motosikletiyle kent merkezinde doğru seyir halinde bulunan Ahmet Ovacık, yağışlı ve kaygan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet sürüklenirken, Ovacık kaldırıma çarptıktan sonra kenardaki tahliye kanalına düştü. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ovacık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kaza bölgesini şeritle güvenlik içine aldı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle polis ekipleri zor anlar yaşadı. Cenaze aracına alınan Ovacık'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.