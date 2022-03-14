Kaldırıma çarpıp takla attı,2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kaldırıma çarpıp takla attı,2 kişi yaralandı

14.03.2022 14:29
Kaldırıma çarpıp takla attı,2 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri caddesinde meydana geldi. D.Y. yönetimindeki 58 NN 763 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarpıp ardından takla atarak devrildi. Kazada otomobildeki yolcular A.Y. ve N.Y. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polise ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

YORUMLAR
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Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Otomobil devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil, Renault, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırıma çarpıp takla attı,2 kişi yaralandı - Son Dakika


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