Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

01.04.2022 21:41
Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki kaldırıma çarparak yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki kaldırıma çarparak yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.S. idaresindeki 10 BDM 85 plakalı motosiklet, yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpmasının ardından S.S. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
500
Gölcük Yeni Sanayi Camisi törenle ibadete açıldı Gölcük Yeni Sanayi Camisi törenle ibadete açıldı Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli, Gölcük, D 130, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:40 Ordu'da kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 21:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement