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Kaldırıma çarptı, 30 metre sürüklendi - Son Dakika

Kaldırıma çarptı, 30 metre sürüklendi

07.02.2022 22:05
Kaldırıma çarptı, 30 metre sürüklendi

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı.

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Uzunkum Tünelleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 30 metre yerde sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. - ZONGULDAK

Kaldırıma çarptı, 30 metre sürüklendi
Kaldırıma çarptı, 30 metre sürüklendi
Kaldırıma çarptı, 30 metre sürüklendi

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Zonguldak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırıma çarptı, 30 metre sürüklendi - Son Dakika


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