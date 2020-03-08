Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı

6 saat önce

Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı Malatya'da kaldırıma çıkan otomobil reklam panosuna çarptı.

Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı

MALATYA - Malatya'da kaldırıma çıkan otomobil reklam panosuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan K.S. idaresindeki 44 AAT 908 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan reklam panosunu çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaldırıma çıkan araç reklam panosunu devirdi, sürücü yaralandı

İnönü mahallesi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:49 Kaynak: İHA
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