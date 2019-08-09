Son Dakika Haberleri: Kaldırıma çıkan hafif ticari araç, bebek arabasına çarptı
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Kaldırıma çıkan hafif ticari araç, bebek arabasına çarptı

1 saat önce

KASTAMONU'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kaldırımda yürüyen baba ile içinde 1,5 yaşında bebeği bulunan bebek arabasına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırıma çıkan hafif ticari araç, bebek arabasına çarptı, System.String[]
KASTAMONU'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kaldırımda yürüyen baba ile içinde 1,5 yaşında bebeği bulunan bebek arabasına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve bebeği, şans eseri yaralanmadı.
Kaza, sabah saatleride kent merkezinde Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Mahir B. yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırımda yürüyen baba ve içinde bebeği bulunan bebek arabasına çarptı. Kaza, caddede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde baba ve bebek arabasının, aracın çarpmasıyla savrulduğu görüldü. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken, polis tutanak tuttu.


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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:29 Kaynak: DHA
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