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Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı

12.12.2021 15:37
Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, kaldırımda bulunan yol uyarı levhalarına çarparak durabildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, kaldırımda bulunan yol uyarı levhalarına çarparak durabildi. Sürücü kazada yaralandı.

Kaza Cide ilçesi Liman kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıktı. Hızını alamayan otomobil kaldırımda yol uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazada sürücü A.D.yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıla A.D., tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri ise yolda temizlik çalışması yaptı. Kaza sebebiyle bir süreliğine kapanan yol, tekrar araç trafiğine açıldı. - KASTAMONU

Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı
Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı
Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı
Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı
Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı
Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı

Kastamonu, Otomobil, Liman, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaldırıma çıkan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika
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