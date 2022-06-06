Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü - Son Dakika
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Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü

06.06.2022 19:43
Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü E.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak çarptığı İngiliz turist Patrica Bernadette Ward (71), yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü E.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak çarptığı İngiliz turist Patrica Bernadette Ward (71), yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Adnan Menderes Caddesi ile Gümbet Barlar Sokağı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen E.T. yönetimindeki 16 EC 714 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan İngiliz turist Patrica Bernadette Ward'a çarptı. İngiliz turist, otomobil ile duvar arasında sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ward'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Wards'ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan E.T., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.


Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü
Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü
Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü
Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü
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Bodrum'da otomobilin çarptığı İngiliz turist öldü Bodrum'da otomobilin çarptığı İngiliz turist öldü Bodrum'da otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti Bodrum'da otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

turist, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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