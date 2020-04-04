Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
6 saat önce
KIRIKKALE'de kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
KIRIKKALE'de kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. A.Z. (24) yönetimindeki 06 PBM 719 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Otomobil, banka şubesinde ATM önünde sıra bekleyen Ferit Onur (32) ve Mehmet Koçak'a (62) çarptı. Yaralanan Onur ve Koçak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, caddede bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:02 Kaynak: DHA
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