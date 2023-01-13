KALDIRIMA ÇIKARAK HIZ YAPAN İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAM 5 BİN 33 TL CEZA

DİYARBAKIR'da sosyal medyada paylaşmak için farklı tarihlerde araçlarıyla kaldırıma çıkan ve yayaları tehlikeye sokan biri taksici, iki sürücüye toplam 5 bin 33 TL ceza kesildi. Taksi şoförü M.T.D.'nin ehliyetine el konulurken, aday sürücü olduğu belirlenen E.G.'nin de sürücü belgesi iptal edildi. Sürücülerin otomobilleriyle kaldırıma çıktıkları o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki yaya yolunda meydana geldi. Kaldırıma çıkan otomobilin görüntülerini sosyal medyada gören kişi, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti. Şikayeti değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, sürücünün taksi şoförü M.T.D. olduğunu tespit etti. Sosyal medyadaki başka görüntüleri de incelemeye alan ekipler, bir kişinin daha aynı yol üzerinde kaldırıma çıkarak görüntü çekip paylaştığını belirledi. Yapılan araştırmada o sürücünün de aday sürücü E.G. olduğu tespit edildi.

Görüntülerde otomobil sürücüsü E.G.'nin kaldırımdaki bir yayanın yanından geçtiği görüldü.

Taksi şoförü M.T.D.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, aday sürücü E.G.'nin de sürücü belgesi iptal edildi. Ayrıca sürücülere toplamda 5 bin 33 TL ceza kesildi. Ayrıca taksi sürücüsü psikoteknik raporu için sağlık kuruluna sevk edildi.

Sivil trafik ekipleri, kent genelinde tehlikeli şekilde araç kullanılan cadde ve tali yollarda ise denetimleri sıklaştırdı.