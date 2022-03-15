Kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular - Son Dakika
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Kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular

15.03.2022 12:54
Kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular

Muş'ta 2 katlı bir iş yerinin çatısından kaldırıma düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinden saniyelerle kurtulan vatandaşların o anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Muş'ta 2 katlı bir iş yerinin çatısından kaldırıma düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinden saniyelerle kurtulan vatandaşların o anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Bankalar Caddesi'ndeki 2 katlı bir iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, büyük bir gürültüyle yere düştü. Gürültüyü fark ederek bulundukları yerden kaçan vatandaşlar, ölümden saniyelerle kurtuldu. Vatandaşların kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu o an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - MUŞ

Kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular
Kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular
Kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular

YORUMLAR
500
Çatıdan düşen karların altında kalmaktan son anda kurtuldular Çatıdan düşen karların altında kalmaktan son anda kurtuldular Muşlu esnaf iş yerinin önüne kardan koltuk yaptı Muşlu esnaf iş yerinin önüne kardan koltuk yaptı

Atatürk Bulvarı, Muş, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular - Son Dakika


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