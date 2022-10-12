Düzce şehir merkezinde araçlarını kaldırımlara park eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Kaldırım işgali konusunda müsamaha göstermeyen ekipler, Saatçigil Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Hastane Caddesi, Rasim Betir Paşa Bulvarı, Süleyman Kuyumcu Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yayaların can güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara müdahale etti.

Kaynak: İHA

Rasim Betir, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaldırıma parka cezai işlem - Son Dakika

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