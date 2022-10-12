Kaldırıma parka cezai işlem - Son Dakika
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Kaldırıma parka cezai işlem

12.10.2022 14:28
Kaldırıma parka cezai işlem

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kaldırıma park eden araçlara yönelik güvenlik güçleri denetim gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kaldırıma park eden araçlara yönelik güvenlik güçleri denetim gerçekleştirildi.

Düzce şehir merkezinde araçlarını kaldırımlara park eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Kaldırım işgali konusunda müsamaha göstermeyen ekipler, Saatçigil Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Hastane Caddesi, Rasim Betir Paşa Bulvarı, Süleyman Kuyumcu Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yayaların can güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara müdahale etti.

Ekipler, denetimlerde özellikle okul bölgelerine öncelik verdi. 10 araca cezai işlem uygulayan ekipler, denetimlerin sürekli olacağını ve kaldırıma park eden araçlara taviz verilmeyeceğini kaydetti. - DÜZCE

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Yangın önlemleri denetim komisyonu kuruldu Yangın önlemleri denetim komisyonu kuruldu Uluslararası Öğretmen ve Öğrenciler Herbaryumu gezdi Uluslararası Öğretmen ve Öğrenciler Herbaryumu gezdi
Kaynak: İHA

Rasim Betir, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırıma parka cezai işlem - Son Dakika

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