BURSA Kaldırıma ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kaldırıma ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma ardından park halindeki otomobilin kaputuna çarptı. Kazada sürücü Ahmetcan İrteni (18) ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, Akgül Sokak'ta meydana geldi. Ahmetcan İrteni'nin kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından park halindeki 16 AB 4017 plakalı otomobilin kaputuna çarptı. Kazada İrteni ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İrteni ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmetcan İrteni'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.