Nevşehir'de kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı - Son Dakika
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Nevşehir'de kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı

08.10.2022 12:08

Nevşehir'de kontrolsüz sürücülerin neden olduğu 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Araç yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara çarparken, farklı tarihlerde yaşanan başka bir kazada ise kontrolsüz şerit değiştiren bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Nevşehir'de farklı tarihlerde meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazalar KGS kameralarınca kaydedildi.
Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına kontrolden çıkan araç çarptı. Kazada; bir anda savularak üzerlerine gelen aracı gören iki kadının kaçacak zamanları kalmadı. Üzerlerine gelen aracı gören iki kadın, neye uğradıklarını şaşırdı. Meydana gelen kazada iki kadın da yaralandı.

KONTROLSÜZ SÜRÜCÜLER DEHŞET SAÇTI

Kentte meydana gelen bir başka kazada ise; kontrolsüz şerit değiştiren bisiklete otomobil çarpı. Kaza 2000 evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. Bisiklet sürücüsü kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmek istediği anda arkasından gelen aracı sollayan bir başka araç çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Farklı tarihlerde meydana gelen her iki kazada kentin çeşitli noktalarında bulunan Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı - Son Dakika
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