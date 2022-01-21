Üye Girişi
Kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kız, hafif ticari aracın altında kaldı - Son Dakika

Kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kız, hafif ticari aracın altında kaldı

21.01.2022 16:19
Kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kız, hafif ticari aracın altında kaldı

MALTEPE'de dün akşam saatlerinde kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki Zeynep Yüsra Karahan, geri geri giden hafif ticari aracın altında kaldı.

MALTEPE'de dün akşam saatlerinde kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki Zeynep Yüsra Karahan, geri geri giden hafif ticari aracın altında kaldı. İtfaiye tarafından kurtarılan Zeynep Yüsra Karahan hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Bilal Mank (27)'in geri geri kullandığı 52 DV 471 plakalı börekçiye ait hafif ticari araç, kaldırıma çıktı. Araç, doktordan çıkıp kaldırımda babasını bekleyen 14 yaşındaki Zeynep Yüsra Karahan'a çarptı. 14 yaşındaki kızın aracın altında kaldığını görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın altında kalan kızı kurtardı. Zeynep Yüsra Karahan ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Bilal Mank ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Zeynep Yüsra Karahan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sürücü Bilal Mank çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KIZCAĞIZ ARABANIN ALTINDA KALMIŞTI BABASI GELDİ HERKES TOPLANDI"

Kazayı gören kuaför Murathan Yazar, "Yan tarafta börekçi var. Normalde kaldırıma çıkması yasak araçların. Buraya sürekli siparişe geliyorlar. Börek getirmişti her zamanki gibi. Karşı markete giren babasını bekliyordu. Börekleri bırakacaktı, birden geri geri çıkarken en az 5-6 metre arabanın altında sürüklendi. Şükran abla burada oturuyordu. Birden bağrışmayla biz de dışarı çıktık. Çıktığımızda manzara kötüydü. Kızcağız arabanın altında kalmıştı. Babası geldi, herkes toplandı. Kız birden inlemeye, ağlamaya başladı. Orada hiç kimse bir şey yapamadı. Ambulansı aradık. Hastaneye kaldırdılar. Öğrendiğimiz kadarıyla şu anda yoğun bakımda, kaburgaları falan kırılmış. Diğerini de en son polisler aldı götürdü. Büyük bir ihtimal nezarettedir yani öyle tahmin ediyorum" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Zeynep Yüsra Karahan'ın binadan çıktığı, bir süre yürüdükten sonra kaldırımda babasını beklediği, hafif ticari aracın ise geri geri hareket ettiği sırada Karahan'a çarparak altına aldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.


- İstanbul
Kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kız, hafif ticari aracın altında kaldı
Kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kız, hafif ticari aracın altında kaldı
Kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kız, hafif ticari aracın altında kaldı
YORUMLAR
500

İtfaiye, Maltepe, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kız, hafif ticari aracın altında kaldı - Son Dakika


Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar         
16:22
GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler         
16:19
Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor         
16:11
Baba Eylül ayında öldü, oğlu babasına virüs bulaştırdığını düşündü! Sonuç: İntihar Baba Eylül ayında öldü, oğlu babasına virüs bulaştırdığını düşündü! Sonuç: İntihar         
16:06
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
İntiharın sorumlusu komşu mu? Damla Demir olayının yeni detayları ortaya çıktı İntiharın sorumlusu komşu mu? Damla Demir olayının yeni detayları ortaya çıktı         
14:41
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
16:08 Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir kim?
16:06 Baba Eylül ayında öldü, oğlu babasına virüs bulaştırdığını düşündü! Sonuç: İntihar
16:04 Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı
16:03 Aziz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek! Efnan ve Aziz evleniyor!
15:55 Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 16:31:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kaldırımda bekleyen 14 yaşındaki kız, hafif ticari aracın altında kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement