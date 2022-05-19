Kaldırımda bekleyen adamı yaraladı: Eli bıçaklı şahıs korku dolu anlar yaşattı

KIRIKKALE Kırıkkale'de kaldırım üzerinde bekleyen adamı bıçakladıktan sonra tehditler savuran şahıs, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, S.B. isimli şahıs, Rauf Denktaş Bulvarı'nda elindeki bıçakla önce tehdit savurdu, ardından kaldırım üzerinde bekleyen S.I.'yı da belinden yaraladı. Esnaflar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletli polis timleri tarafından yakalanan eli bıçaklı S.B., Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.