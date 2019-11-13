Son Dakika Haberleri: Kaldırımda bekleyen bisikletli dehşeti yaşadı
Son Dakika Güncel Kaldırımda bekleyen bisikletli dehşeti yaşadı - Son Dakika

Kaldırımda bekleyen bisikletli dehşeti yaşadı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkasındaki ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada savrulan otomobil, kaldırımdaki bisikletliye çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkasındaki ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada savrulan otomobil, kaldırımdaki bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralanırken, iş yeri önünde oturanlar büyük panik yaşadı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen ve arkasından gelen ambulansa yol vermek için ışık ihlali yaparak aniden yola çıkan Uğur T.'nin kullandığı 07 AEC 481 plakalı otomobil ile İbrahim Sözen Caddesi'nde seyir halinde olan İsmail Canbülüç'n kullandığı 07 SKF 87 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 07 AEC 481 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen bisikletliye ve çelik dubalara çarparak durabildi. Kazada bisiklet sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan kafede oturan müşteriler ise panik içerisinde kaçıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

(Arif Kaplan/İHA)

Kaldırımda bekleyen bisikletli dehşeti yaşadı

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölen eşinin üzerini uyuyor diye örtüp, 2 gün cansız bedeniyle kaldı
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:43:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaldırımda bekleyen bisikletli dehşeti yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]