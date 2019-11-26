Kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi 24. Sokak'ta vatandaşlar bir kadını kaldırımda yaralı halde buldu.

İsminin B.T. (32), olduğu öğrenilen yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boyun ve yüz kısmından bıçaklanarak yaralandığı öğrenilen kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.