Kaldırımda boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadının, zanlısı kocası çıktı

Adana'da kaldırımda boğazından bıçaklanmış halde bulunan ve makineye bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi veren kadını kocasının bıçaklayıp kaçtığı ortaya çıkarken olayı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 26 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi 24 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki iki çocuk annesi Burcu Tokaker boğazından bıçaklanmış halde vatandaşlar tarafından görülünce sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. 112 bekleme noktası olay yerine yakın olduğu için sağlık ekipleri kısa bir sürede olay yerine gelerek kadına müdahale etti. Genç kadın bu sırada sağlık görevlilerine kendisini kocası Sezer Tokaker'in bıçakladığını söyledi. Bu sırada sağlık görevlileri de genç kadına ilk müdahaleyi yapıp Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan genç kadının boğazının her iki tarafında ve yüzünde kesikler olduğu için şuuru kapandı. Hayatta kalması için makineye bağlandı.

BIÇAKLAMA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olay yerine yakın yerlerde güvenlik kamerası çalışması başlattı. Polis zanlı kocanın, olay yerine yakın yerde baraka şeklindeki kebapçı dükkanı olduğunu ve olaydan 6 dakika önce karı kocanın buraya geldiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, genç kadın ve kocası 6 dakika burada kaldıktan sonra yola çıktı. Daha sonra kadın ile kocası tartışmaya başladı. Kadın kaçınca kocası arkasından koşarak üzerine atladı. Sezer Tokaker, yere yatırdığı eşini kaldırımda bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Polis ise bu görüntülerden zanlının kaçış noktasındaki portakal bahçeleri ve metruk binaları ablukaya alarak tek tek aradı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen zanlı bir türlü bulunamadı.

Cinayet dedektifleri zanlının gidebileceği bir çok noktaya operasyon yapmaya devam ediyor.

(İHA)