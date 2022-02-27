Kaldırımda bulduğu cep telefonunu alan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kaldırımda bulduğu cep telefonunu alan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

27.02.2022 13:54

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaldırımda bulduğu telefonu çantasına koyan kadını bulmak için çalışma başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaldırımda bulduğu telefonu çantasına koyan kadını bulmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir market önüne otomobilini park eden N.E. isimli kadın, cep telefonunu düşürdüğünü, ilerideki kuaföre geldiğinde fark etti.

Geriye dönen ve cep telefonunu aramaya başlayan N.E, başka bir telefonla kendisine ait numarasını aradı.

Önce aramaya cevap verilmeyen telefon bir süre sonra kapanınca iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kayıtlarda, N.E'nin araçtan inerken düşürdüğü cep telefonunu bir kadının aldığı görülüyor. Cep telefonunu belindeki çantasına koyan kadının, daha sonra yoluna devam ettiği anlar, görüntülere yansıdı.

N.E, karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaldırımda bulduğu cep telefonunu alan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
Kaldırımda bulduğu cep telefonunu alan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
Kaldırımda bulduğu cep telefonunu alan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

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Market, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaldırımda bulduğu cep telefonunu alan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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