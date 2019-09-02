Son Dakika Haberleri: Kaldırımda bulunan kurusıkı tabanca polisi alarma geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaldırımda bulunan kurusıkı tabanca polisi alarma geçirdi

2 saat önce

Antalya'da sokak üzerindeki kaldırımda bir adet kurusıkı tabanca bulundu.

Kaldırımda bulunan kurusıkı tabanca polisi alarma geçirdi, System.String[]

Antalya'da sokak üzerindeki kaldırımda bir adet kurusıkı tabanca bulundu. İçerisinde tek mermi bulunan tabancaya polis tarafından el konuldu.


Olay, Muratpaşa ilçesi Çınarlı Caddesi üzerinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, simit almak için cadde üzerinde yürüyen bir genç, kaldırımda gümüş rengi bir tabanca gördü. Oyuncak sandığı tabancayı eline alan genç, ağır olduğunu fark ettiği tabancayı tekrar geri bıraktı. Genç adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kaldırıma güvenlik şeridi çekerek yaya geçişini kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, içerisinde bir adet merminin bulunduğu tabancanın kurusıkı olduğunu tespit etti.


Ekipler tabancaya el koyarken, genç de parmak izini aldıktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasını keserle öldüren katil oğul, polislere kapıyı kendi açtı
Fuhuş yapmayı reddeden karısını boğarak öldürdükten sonra cesedini çöpe attı 5 yaşındaki Eymen, annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü Cezaevinden firar eden kadın hükümlü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:42:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaldırımda bulunan kurusıkı tabanca polisi alarma geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]