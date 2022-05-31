Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi - Son Dakika
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Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi

31.05.2022 03:41

Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi Adana'da kaldırımda bulunan palmiye ağacı alev alırken çevredeki vatandaşlar yangını merakla izledi.

Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi

ADANA - Adana'da kaldırımda bulunan palmiye ağacı alev alırken çevredeki vatandaşlar yangını merakla izledi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaldırımda bulunan palmiye ağacı bir anda yanmaya başladı. Devriye görevini yapan polis ekipleri, yangını görmeleri üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede toplanan kalabalığın merakla ağacın yanmasını seyretmesi dikkat çekti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi
Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi
Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi
Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda bulunan palmiye ağacı yandı, vatandaşlar merakla izledi - Son Dakika


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