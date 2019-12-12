Kaldırımda çıkan dut ağacı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Kaldırımda çıkan dut ağacı görenleri şaşırtıyor

6 saat önce

Kütahya'da kaldırımda çıkan dut ağacı görenleri şaşırtıyor.

Kaldırımda çıkan dut ağacı görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Kütahya'da kaldırımda çıkan dut ağacı görenleri şaşırtıyor. Balık Caddesi İşporta Pazarı girişinde kendiliğinden çıkan dut ağacı, bölgede 13 yıldır esnaflık yapan Güldane Ceylan'ın bakıp sulamasıyla büyüyüp boy aldı.


Dut ağacının kısa sürede 50 santimetreye kadar ulaştığını belirten Güldane Ceylan, "Yaklaşık 3 ay önce iş yerimin girişinde bulunan kilit taşının arasından büyümeye çalışan minik bir fidanı görünce hemen ip çekerek muhafaza altına aldım. Daha sonra dut ağacı olduğunu tespit ettiğimiz fidanı her gün sulayarak büyümesini sağladım. Kaldırım arasından çıkan dut ağacı iş yerime gelenlerin ilgisini çekiyor" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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