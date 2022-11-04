Adana'da kaldırımda yürüyen Ömer Bolat , dengesini kaybedip yere düştü. Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı. Bolat'ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaynak: DHA

Ömer Bolat, Kozan Yolu, Sarıçam, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaldırımda yürürken düşüp yaşamını yitirdi! Acı haberi alan aile, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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