Kaldırımda yürürken düşüp yaşamını yitirdi! Acı haberi alan aile, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Kaldırımda yürürken düşüp yaşamını yitirdi! Acı haberi alan aile, gözyaşlarına hakim olamadı

04.11.2022 17:38

Adana'da kaldırımda yürürken düşen Ömer Bolat, başını yere çarpmasının ardından hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, Bolat'ın cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü. Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı. Bolat'ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat'ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü.

MORGA KALDIRILDI

Meraklı kişiler de çevrede toplanarak polis ekiplerinin inceleme yapmasını izledi. Bolat'ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yerinden gelen fotoğraflar şöyle:

Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü
Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü
Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kaldırımda yürürken düşüp yaşamını yitirdi! Acı haberi alan aile, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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