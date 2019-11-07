Kaldırımda giden motosiklet ve elektrikli bisikletlere ceza
7 saat önce
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayaların yoğun olduğu noktalarda kaldırımlara çıkarak yayaların güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet ve elektrikli bisikletlere karşı denetim başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayaların yoğun olduğu noktalarda kaldırımlara çıkarak yayaların güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet ve elektrikli bisikletlere karşı denetim başlattı.
Kaldırımda yürüyen yayaların arasında giden motosiklet ve elektrikli bisikletleri tespit eden ekipler, bu sürücülerin ve kullandıkları araçların belgelerini kontrol etti, sürücülere 243 lira ceza uyguladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımdan giderek yayaların güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet ve elektrikli bisikletlere izin verilmeyeceğini, ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.
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