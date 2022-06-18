Kaldırımda ilerleyen servis sürücüsüne ceza yağdı - Son Dakika
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Kaldırımda ilerleyen servis sürücüsüne ceza yağdı

18.06.2022 10:24
Kaldırımda ilerleyen servis sürücüsüne ceza yağdı

Esenyurt'ta trafikten kaçmak için kaldırımda ilerleyen, kendisini uyaran vatandaşa da tehditler savuran servis şoförü polis ekiplerince yakalandı.

Esenyurt'ta trafikten kaçmak için kaldırımda ilerleyen, kendisini uyaran vatandaşa da tehditler savuran servis şoförü polis ekiplerince yakalandı.

Hadımköy - D100 Bağlantı yolunda trafik yoğunluğundan kaçmak için kaldırımda ilerleyen sürücü, kendisini uyaran vatandaşı tehdit etmiş, o anlar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servis aracı sürücüsünün Kara Salih K. olduğu tespit etti. Sürücüye "İşaret ve levhalara uymamak" maddesinden 196 TL, "Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek" maddesinden 427 TL, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 196 TL, "Emniyet kemeri kullanmamak" maddesinden 196 TL, "Aracı hızına uygun şeritte sürmemek" maddesinden 427 TL "Çalışma süresi ve izni bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak" maddesinden bin 823 TL olmak üzere toplam 3 bin 265 TL para cezası uygulandı. Sürücünü kullandığı servis ise trafikten men edildi.

Sürücü Salih K., ayrıca hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda ilerleyen servis sürücüsüne ceza yağdı - Son Dakika

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