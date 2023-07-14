Kaldırımda ölü bulunan şahsın kimliğini dondurma yiyerek teşhis etmeye çalıştı - Son Dakika
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Kaldırımda ölü bulunan şahsın kimliğini dondurma yiyerek teşhis etmeye çalıştı

14.07.2023 19:46

Antalya'da 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir erkek kaldırımda yüzüstü olarak ölü bulundu. Bir kişi dondurma yiyerek cesedin yakınına gelip kimliği teşhis etmeye çalıştı. Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimlik bilgilerini ise parmak izinden belirleyecek.

Antalya'da 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir erkek kaldırımda yüzüstü olarak ölü bulundu. Bir kişi dondurma yiyerek cesedin yakınına gelip kimliğini teşhis etmeye çalıştı.

KALDIRIMDA BULUNDU

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 sokakta kaldırım üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kaldırım üzerinde yüzüstü hareketsiz yatan bir erkek olduğunu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi.

Kaldırımda bulunan cesedi dondurma yiyerek teşhis etti

DONDURMA YİYEREK CESET TEŞHİS ETTİ

Yapılan incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen bir kişi ise şahsı tanıyor olabileceğini belirterek kontrol etmek istedi. Şahsın elinde bulunan dondurmayı yiyerek cesede doğru yaklaşık teşhis etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Kaldırımda bulunan cesedi dondurma yiyerek teşhis etti

KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN BELİRLENECEK

Olay yeri polislerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimlik bilgilerini ise parmak izinden belirleyecek.

Kaynak: İHA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırımda ölü bulunan şahsın kimliğini dondurma yiyerek teşhis etmeye çalıştı - Son Dakika


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