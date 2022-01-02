Üye Girişi
Kaldırımda oluşan tümsekler vatandaşa zor anlar yaşatıyor - Son Dakika

Kaldırımda oluşan tümsekler vatandaşa zor anlar yaşatıyor

02.01.2022 11:31

Fatih'te yağmur suyu mazgalı sebebiyle kaldırımda oluşan tümsek İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Günde en az 20 kişinin yükseltiye takılarak yere düştüğünü ifade eden bir esnaf ise, ''Ben son bir aydır kayıt alıyorum. Turistler buraya gezmeye geliyor, hastanede yatmak zorunda kalıyor. Ufak bir tümsek ama fark edilmiyor" dedi.

Fatih Çemberlitaş Mahallesi'nde bulunan kaldırım yayaların kabusu oldu. Yağmur suyu için kaldırımın ortasından geçirilen mazgal ile kaldırımın yükseltisi eşit olmayınca birçok yaya dengesini kaybederek, düşüyor. Yayaların zor anları dükkanların güvenlik kameralarına da yansıdı. Burada esnaf olanlar ve yoldan geçenler kaldırımda düzenleme yapılmasını istedi.

İstanbulluların kabusu oldu! Kaldırımdaki yükseltiye ayağı takılan yayalar kendini bir anda yerde buluyor

''GÜNDE 20 KİŞİ DÜŞÜYOR''

Esnaf Ömer Başta, "Ben 25 yıldır bu cadde üzerindeyim. Burada turistler şu çıkıntıyı fark etmiyorlar. Bu kaldırım bir yıl önce yenilendi. Biraz düşürüldü ama insanlar bunu fark edemiyor. Biz buraya sarı şerit çekilmesini istiyoruz. Şerit çekilse bir nebze olsun fark edilir. Belediye geldi baktılar herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Günde aşağı yukarı 20 kişi düşüyor. Ben son bir aydır kayıt alıyorum. Turistler buraya gezmeye geliyor, hastanede yatmak zorunda kalıyor. Ufak bir tümsek ama fark edilmiyor." dedi.

İstanbulluların kabusu oldu! Kaldırımdaki yükseltiye ayağı takılan yayalar kendini bir anda yerde buluyor

EN ÇOK DA TURİSTLER NASİBİNİ ALIYOR

Furkan Yıldırım, "Sürekli birileri düşüyor. Özellikle turistler fark etmeyerek düşüyor. Günde 5-10 kişi görüyorum ben. Buraya acilen bir çözüm bulması lazım." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Esnaf, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaldırımda oluşan tümsekler vatandaşa zor anlar yaşatıyor - Son Dakika


Kangalın kuzuya emzirmesi duygulandırdı Kangalın kuzuya emzirmesi duygulandırdı         
11:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor         
11:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış         
10:30
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
11:31 Kaldırımda oluşan tümsekler vatandaşa zor anlar yaşatıyor
11:30 İşçi, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor
11:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor
11:07 15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi
11:06 İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
10:29 Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış
10:28 Şamil Tayyar'dan "Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye tepki: Kişisel ikbal kaygısı var
10:12 Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 11:37:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kaldırımda oluşan tümsekler vatandaşa zor anlar yaşatıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement