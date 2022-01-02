Kaldırımda oluşan tümsekler vatandaşa zor anlar yaşatıyor - Son Dakika

Fatih Çemberlitaş Mahallesi'nde bulunan kaldırım yayaların kabusu oldu. Yağmur suyu için kaldırımın ortasından geçirilen mazgal ile kaldırımın yükseltisi eşit olmayınca birçok yaya dengesini kaybederek, düşüyor. Yayaların zor anları dükkanların güvenlik kameralarına da yansıdı. Burada esnaf olanlar ve yoldan geçenler kaldırımda düzenleme yapılmasını istedi.

''GÜNDE 20 KİŞİ DÜŞÜYOR''

Esnaf Ömer Başta, "Ben 25 yıldır bu cadde üzerindeyim. Burada turistler şu çıkıntıyı fark etmiyorlar. Bu kaldırım bir yıl önce yenilendi. Biraz düşürüldü ama insanlar bunu fark edemiyor. Biz buraya sarı şerit çekilmesini istiyoruz. Şerit çekilse bir nebze olsun fark edilir. Belediye geldi baktılar herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Günde aşağı yukarı 20 kişi düşüyor. Ben son bir aydır kayıt alıyorum. Turistler buraya gezmeye geliyor, hastanede yatmak zorunda kalıyor. Ufak bir tümsek ama fark edilmiyor." dedi.

EN ÇOK DA TURİSTLER NASİBİNİ ALIYOR

Furkan Yıldırım, "Sürekli birileri düşüyor. Özellikle turistler fark etmeyerek düşüyor. Günde 5-10 kişi görüyorum ben. Buraya acilen bir çözüm bulması lazım." diye konuştu.