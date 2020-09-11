İzmir'de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

İzmir'de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, bir otomobil kaldırımda oturan genç kıza arkasından hızla gelerek çarptı. Kaza da genç kız ağır yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şerit değiştirerek kaldırımda oturan Gülşah T'ye (20), feci bir şekilde çarptıktan sonra, 4 katlı binanın altında bulunan otopark girişinin kepengine de çarptıktan bir süre sonra durabildi. Otomobilin altında kalarak sürüklenen Gülşah T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, hızla gelen bir otomobilin şerit değiştirerek kaldırımda oturan Gülşah T'ye çarpması ve genç kızın otomobilin altında sürüklenmesi yer alıyor.

Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.