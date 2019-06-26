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Kaldırımda oturan kadının cep telefonunu çaldı

1 saat önce

ADANA'da kaldırımda oturan Nadire T.'nin cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen Muhammet A. (23) yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaldırımda oturan kadının cep telefonunu çaldı, System.String[]
ADANA'da kaldırımda oturan Nadire T.'nin cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen Muhammet A. (23) yakalanıp, gözaltına alındı. Üzerinden Nadire T.'den çaldığı telefon çıkan Muhammet A., tutuklandı.
Olay, Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan Nadire T., yorulunca dinlenmek için kaldırama oturdu. Bu sırada yanına yaklaşan Muhammet A., Nadire T.'nin elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Bu sırada bölgede bulunan Dursun G., kaçan şüphelinin peşine düştü, ama yetişemedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, görgü tanıklarının verdiği eşkal üzerinden Muhammet A.'yı, olaydan iki saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde bulunan çaldığı cep telefonu ise sahibi Nadire T.ye teslim edildi.
Muhammet A. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:28 Kaynak: DHA
Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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