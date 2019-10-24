Son Dakika Haberleri: Kaldırımda sarılan çift, feci kazadan sağ kurtuldu
Son Dakika Güncel Kaldırımda sarılan çift, feci kazadan sağ kurtuldu

Kaldırımda sarılan çift, feci kazadan sağ kurtuldu

34 dakika önce

Kaldırımda sarılan çift, feci kazadan sağ kurtulduKaldırımda sarılan çift, feci kazadan sağ kurtulduRusya, (DHA)- Rusya'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda sarılan çifte çarptı.

Kaldırımda sarılan çift, feci kazadan sağ kurtuldu

Kaldırımda sarılan çift, feci kazadan sağ kurtuldu

Rusya, (DHA)- Rusya'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda sarılan çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki çitlere savrulan çiftin kazadan yaralı kurtulduğu açıklandı.

Rusya'nın Kemerovo kentinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda sarılan 18 yaşındaki bir genç ve kıza çarptı. Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sertçe çifte çarptığı, genç çiftin yol kenarındaki çitlere savrulduğu görüldü.

Polisten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, kazadan şans eseri yaralı kurtuldukları belirtildi.

Kaldırımda sarılan çift, feci kazadan sağ kurtuldu

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:56 Kaynak: DHA
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