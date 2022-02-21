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Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden oluyordu - Son Dakika

Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden oluyordu

21.02.2022 14:00
Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden oluyordu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet bir iş yeri önünde masada servis bekleyen vatandaşlara ve garsona çarpmadan son anda durdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet bir iş yeri önünde masada servis bekleyen vatandaşlara ve garsona çarpmadan son anda durdu. Motosikletin çarpmasıyla elindeki paket tavuğu düşen şahıs, sürücünün tavuğunu almasıyla yoluna devam etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1005 Sokak ile İbrahim Sözen Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, İbrahim Sözen Caddesi'nden önüne çıkan araca çarpmamak için frene basınca kaldırımda sürüklenmeye başladı. Motosikletteki yolcu yola düşerken, aldığı malzemelerle evine giden bir vatandaş da motosikletin çarpması sonucu sürüklendi. Bu sırada işyerinin önünde masada servis bekleyen bir aile ile onlara servis yapan garson şans eseri motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Motosiklet sürücüsü, yolcu, motosikletin çarparak sürüklediği vatandaş tedaviyi kabul etmedi.

"Tavuğunu istedi"

Motosikletin çarparak sürüklediği vatandaşın kazanın ardından, "Evimde misafir bekliyor. Tavuğum mahvoldu. Benim tavuğumu alın" dediği, motosiklet sürücüsünün marketten aldığı tavuğu vermesinin ardından bir şey olmamış gibi eşyalarını alıp yoluna devam ettiği öğrenildi. Motosiklet sürücüsünün de trafik ekipleri gelmeden kayıplara karıştığı bildirildi.

Öte yandan, kaza anı ve yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden oluyordu
Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden oluyordu
Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden oluyordu
Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden oluyordu

YORUMLAR
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Aşağı Pazarcı Mahallesi, Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda sürüklenen motosiklet faciaya neden oluyordu - Son Dakika


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