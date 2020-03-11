Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

1 saat önce

Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulunduDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Öztürk Karaca (29), kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Öztürk Karaca (29), kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Gerzele Mahallesi 449 Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar kaldırımda bir kişinin kanlar içinde hareketsiz şekilde yattığını görüp durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Öztürk Karaca olduğunu tespit etti. Karaca'nın göğsünden tabancayla vurulduğu ve 2 kurşun izine rastlandığı belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Karaca'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Merkezefendi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:05 Kaynak: DHA
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