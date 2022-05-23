- Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir berberde çıraklık yapan gencin mola saatinde kaldırımda otururken unuttuğu cep telefonunu, oradan geçen bir kişi alarak yoluna devam etti. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir berberde çırak olarak çalışan çocuk mola saatinde iş yerinin önünde arkadaşı ile oturduktan sonra telefonunu kaldırımda unutarak işine başladı. Bir süre sonra oradan geçen bir kişi de kaldırımda unutulan telefonu alarak yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.