Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti - Son Dakika
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Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti

23.05.2022 12:07

- Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti Arnavutköy'de bir berberde çıraklık yapan gencin mola saatinde kaldırımda otururken unuttuğu cep telefonunu, oradan geçen bir kişi alarak yoluna devam etti.

- Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir berberde çıraklık yapan gencin mola saatinde kaldırımda otururken unuttuğu cep telefonunu, oradan geçen bir kişi alarak yoluna devam etti. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir berberde çırak olarak çalışan çocuk mola saatinde iş yerinin önünde arkadaşı ile oturduktan sonra telefonunu kaldırımda unutarak işine başladı. Bir süre sonra oradan geçen bir kişi de kaldırımda unutulan telefonu alarak yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti
Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti
Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti
Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp yoluna devam etti - Son Dakika


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