KALDIRIMDA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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KALDIRIMDA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN 2 KİŞİ YARALANDI

19.05.2022 18:32

MALATYA'da, şiddetli rüzgardan dolayı mesire alanında dolaşan 2 kişi üzerlerine ağaç devrilmesiyle hafif yaralandı.

MALATYA'da, şiddetli rüzgardan dolayı mesire alanında dolaşan 2 kişi üzerlerine ağaç devrilmesiyle hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Orduzu Pınarbaşı mesire alanında meydana geldi. Kaldırımda 2 kişinin gezindiği sırada üzerlerine, şiddetli rüzgarın etkisine dayanamayan ağaç devrildi. Kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü Miraç Ö. (17) ile Talha K. (21) hafif şekilde yaralandı. 2 kişi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

KALDIRIMDA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN 2 KİŞİ YARALANDI
KALDIRIMDA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN 2 KİŞİ YARALANDI
KALDIRIMDA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN 2 KİŞİ YARALANDI
KALDIRIMDA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN 2 KİŞİ YARALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KALDIRIMDA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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