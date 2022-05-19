KALDIRIMDA ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN 2 KİŞİ YARALANDI

MALATYA'da, şiddetli rüzgardan dolayı mesire alanında dolaşan 2 kişi üzerlerine ağaç devrilmesiyle hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Orduzu Pınarbaşı mesire alanında meydana geldi. Kaldırımda 2 kişinin gezindiği sırada üzerlerine, şiddetli rüzgarın etkisine dayanamayan ağaç devrildi. Kırılan ağaç dallarının üzerine düştüğü Miraç Ö. (17) ile Talha K. (21) hafif şekilde yaralandı. 2 kişi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.