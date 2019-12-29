Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler - Son Dakika

Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler

6 saat önce

Yalova'da soğuk havada kaldırımda yatan köpeğin üzerine hırka örten hayvanseverler, karnını doyurması için de yiyecek bıraktı.

Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler, System.String[]

Yalova'da soğuk havada kaldırımda yatan köpeğin üzerine hırka örten hayvanseverler, karnını doyurması için de yiyecek bıraktı.

Soğuk havanın etkili olduğu kent merkezinde vatandaşlar, İstanbul Caddesi'ndeki bir dükkanın önünde yatan köpeğin üşüdüğünü fark etti.

Üşümemesi için hayvanın üzerine hırka örten vatandaşlar, önüne yiyecek koymayı da ihmal etmedi.

Köpeğin yanına giderek ilgilenen kent sakinlerinden Nurcan Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına şiddet olgusunun gündemde olduğu bugünlerde böyle hoş görüntülerle karşılaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Hayvanseverlerin bu davranışını takdir ettiğini belirten Erkan, "Çok insancıl bir duygu. Daha da iyi bir şey yapılabilirdi. En azından bir barınağa bırakılabilirdi. Üşüdüğü için insani bir duyguyla yaklaşılmış. Merhametimizi, insanlığımızı gösteren duygulardan. Hem üstünü örtmeleri hem yanına yemek bırakmaları, duyarlı olmamız çok güzel." diye konuştu.

İstanbul Caddesi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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