Son Dakika Haberleri: Kaldırımda yürürken 3 metre yükseklikten bahçeye düştü
Son Dakika Güncel Kaldırımda yürürken 3 metre yükseklikten bahçeye düştü

Kaldırımda yürürken 3 metre yükseklikten bahçeye düştü

53 dakika önce

Isparta'da kaldırımda yürürken evin bahçesine düşerek hayatını kaybeden talihsiz adamın düşme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da kaldırımda yürürken evin bahçesine düşerek hayatını kaybeden talihsiz adamın düşme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yoldan kaldırıma geçtiği, sağa sola sallanarak yoluna devam etmeye çalıştığı görüldü.

Olay, önceki akşam Isparta kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, 108. Cadde'deki kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre aşağıdaki apartman bahçesine düştü. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, talihsiz adamın yolda sağa sola sallanarak yürüdüğü ve sonrasında dengesini kaybederek kaldırımın kenarında bulunan evin yaklaşık 3 metre aşağıdaki bahçesine düştüğü görülüyor.

Önceki akşam meydana gelen ve ev sahipleri tarafından dün sabah fark edilen olay, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yapılan incelemede şahsın öldüğünü belirledi.

Eryılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

(Feti Kılıç/İHA)

Kaldırımda yürürken 3 metre yükseklikten bahçeye düştü

Ahmet Eryılmaz, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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