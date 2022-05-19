KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINA BETON PARÇASI DÜŞEN EMİNE YARALANDI - Son Dakika
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KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINA BETON PARÇASI DÜŞEN EMİNE YARALANDI

19.05.2022 15:55

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kaldırımda yürürken, inşaat halindeki binadan başına beton parçası düşen Emine Demir (18) yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kaldırımda yürürken, inşaat halindeki binadan başına beton parçası düşen Emine Demir (18) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir'in yaralanma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 10 Mayıs'ta Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde meydana geldi. Saat 08.30 sıralarında kaldırımda yürüyen Emine Demir, inşaat halindeki binanın önünden geçerken, başına katlardan birinden beton parçası düştü. Başına isabet eden beton parçasıyla yaralanan Demir'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Acil sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inşaat halindeki binanın sorumlusunun, gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay sırasında inşaatın önünde hiçbir önlem alınmadığı, sonrasında ise binanın önüne güvenlik şeridi çekildiği ileri sürüldü.Bu arada olay anı da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Demir'in kaldırımda yürürken, başını tutup eğilmesi, vatandaşların müdahale etmesi ve olay yerine gelen ambulansa bindirilmesi yer alıyor. (DHA)

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINA BETON PARÇASI DÜŞEN EMİNE YARALANDI
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINA BETON PARÇASI DÜŞEN EMİNE YARALANDI
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINA BETON PARÇASI DÜŞEN EMİNE YARALANDI
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINA BETON PARÇASI DÜŞEN EMİNE YARALANDI

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Kaldırımda yürürken başına inşaattan cisim düşen genç kız yaralandı Kaldırımda yürürken başına inşaattan cisim düşen genç kız yaralandı Kaldırımda yürürken başına inşaattan cisim düştü...O anlar kamerada Kaldırımda yürürken başına inşaattan cisim düştü...O anlar kamerada
Kaynak: DHA

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