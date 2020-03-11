Kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

6 saat önce

Denizli'de kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsı gören çevredekiler polisi arayarak yardım istedi.

Kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı, System.String[]

Denizli'de kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsı gören çevredekiler polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise 29 yaşındaki şahsın silahla 2 kurşunla göğsünden vurulduğunu ve öldürüldüğünü tespit etti.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, kaldırımda yürüyen bir çift tanımadıkları bir şahsın bir anda yere yığılarak hareketsiz kaldığını görünce polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemede şahsı kanlar içinde buldu. Ardından bölgeye sağlık ekibi istendi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti. Sonrasında bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsın göğsünden silahla 2 kurşunla vurulduğunu ve yere düştüğü esnada da kafasını yere çarptığını belirledi. Şahsın kimlik tespit çalışmasını da yapan ekipler kısa bir incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki Ö.K., olduğunu belirledi.


Cinayeti aydınlatmak için Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı


Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri cinayeti aydınlatmak için detaylı bir çalışma başlatırken, Ö.K., nasıl ve kim tarafından vurulduğunun tespit edilmesi için bölgede olay yeri inceleme ekipleri ile detaylı bir çalışma yapıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Ö.K.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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