Son dakika haber! Dehşeti yaşattı...Sırtından bıçaklayıp kaçarken kameralara böyle yakalandı - Son Dakika

Dehşeti yaşattı...Sırtından bıçaklayıp kaçarken kameralara böyle yakalandı

Sırtında ki bıçakla hastaneye kaldırıldı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde kaldırımda yürüyen Ö.Ç. dehşeti yaşadı. Tanımadığı bir kişi tarafından sırtından bıçaklanan Ö.Ç. sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın koşarak gelip Ö,Ç,'yi bıçakladıktan sonra koşarak kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, olay Oltu ilçesinde Ziyabey Caddesi'nde meydana geldi. Ö.Ç. cadde de kaldırımda yürüdüğü esnada D.K. koşarak yanına geldi. Saniyeler içerisinde Ö.Ç.'yi sırtından bıçaklayan D.K., koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırımda yürürken Ö.Ç., sırtındaki bıçakla yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ö.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sırtındaki bıçakla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Zanlı D.K. ise polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu Şenkala ilçe merkezinde yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.