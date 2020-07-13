Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadılar...O anlar kamerada - Son Dakika

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadılar...O anlar kamerada

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadılar.

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadılar...O anlar kamerada

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ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobil kaldırıma çıkarak önce ağacı devirdi, ardından 3 kişiye çarparak yaraladı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hanboğazı Mevki Akkuş- Niksar Caddesi'ne dönen ve ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Selim Özbaş idaresindeki 52 LE 652 plakalı otomobil önce kaldırıma, ardından kaldırımda duran ağaca çarp durabildi. Özel bir bankanın önünde kaldırımda bisikletiyle ilerlemekte olan Emre Alkış, diğer yayalar Şükriye Güneş Fidan ve İlknur Adalı'ya da çarparak yaralanmasına yol açtı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ardından Ünye Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Meraklı kalabalığı polis zor dağıttı

Kazanın yaşanmasının hemen ardından çevredeki vatandaşlar kaza yerinde yoğunluğa neden olurken, polis ekipleri sık sık anons ederek dağılmaları konusunda ikazlarda bulundu. Özellikle sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda ise meraklı kalabalık aracın kaldırımdan alınmasıyla dağıldı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Kazanın olduğu bölgede bir iş yerinin güvenlik kamerası kaza anını kaydetti. Görüntülerde araç sürücüsünün hızla kaldırıma çıktığı ve ardından ağaca çarparak kaldırımda bulunan biri bisikletli çocuk 3 kişiye çarptığı görülüyor.

Akkuş, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadılar...O anlar kamerada - Son Dakika
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