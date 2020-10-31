Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı adam hayatını kaybetti, görgü tanığı kazayı anlattı - Son Dakika

BURSA'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırımda yürüyen Harun Tokgöz'e (29) çarparak ölümüne sebep oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken çevredeki vatandaşlar kazayı anlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi, Nene Hatun Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Osman Akbaş (24) yönetimindeki 11 DG 272 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen Harun Tokgöz'e çarptı.