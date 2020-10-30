Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi - Son Dakika

Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi

30.10.2020 22:09

Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yolda yürüyen Harun T'ye çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi

BURSA - Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yolda yürüyen Harun T'ye çarptı. Ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nene Hatun Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyreden O.A. yönetimindeki 11 DG 272 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen Harun T.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı Harun T.'ye ilk müdahale çevredeki esnaf tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Harun T'yi ambulansla ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Harun burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü O.A. gözaltına alınarak, Bağlarbaşı Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Harun T.'nin yolda yürürken kayan kamyonetin sesini duyup arkasına baktığı esnada aracın çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle de önce mağazanın duvarına çarptığı, ardından da yere yığıldığı görüldü. Bu arada görüntülerde kamyonetin hızlı gittiği görüldü.

Çevrede kazayı gören esnaf " olayın olduğu yeri biliyorsunuz zaten, sürekli burada insanlar hız yaparak gidiyor. Bursa'nın en işlek caddelerinden birisi ve otobüs güzergahları buradan geçiyor. Olay anından arkadaş oradan geliyordu. Arkadan gelen araçta yolun yağışlı olmasıyla ve yaptığı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ondan sonra arkadaşa vuruyor daha sonra çocuk sıkıştıktan sonra ara sokağa uçuyor ve hayatını kaybediyor" dedi.

Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi
Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi

Osmangazi, Kamyonet, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan kamyonet yolda yürüyen genci böyle ezdi - Son Dakika


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