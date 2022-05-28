Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada - Son Dakika
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Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada

28.05.2022 16:28
Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolda yürüdüğü esnada motosikletin çarpması neticesinde ağır yaralanan gence sağlık ekiplerinin müdahalesi ve motosiklet sürücüsünün yerde hareketsiz şekilde yattığı anlar görüntülere yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet önce cadde üzerindeki elektrik direğine daha sonrasında ise yol kenarında yürüyen 21 yaşındaki Enes Özdemir'e çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Şendur ve Özdemir ağır yaralandı. İki yaralı da olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleleri sonrasında kaldırıldıkları Sapanca Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, iki kişinin yaşamını yitirdiği feci kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ağır yaralanan 21 yaşındaki genci sağlık ekiplerinin tekrar yaşama döndürme mücadelesi ve yerde hareketsiz şekilde yatan motosiklet sürücüsü görüntülere yansıdı. - SAKARYA

Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada
Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada
Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada
Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada
Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada
Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada

YORUMLAR
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MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ Sakarya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü Sakarya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü
Kaynak: İHA

İpekyolu, Sapanca, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada - Son Dakika


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