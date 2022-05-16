KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ

16.05.2022 16:57

BARTIN'da, otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan'ın (50) üzerine düştü.

BARTIN'da, otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan'ın (50) üzerine düştü. Yaralanan Küçükbasan, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi 930'uncu Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan'ın üzerine düştü. Küçükbasan, omzundan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Küçükbasan'ı tedavisi için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, OTELİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika


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